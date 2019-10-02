Андрей Шевченко готов возглавить "Милан" на своих условиях, - СМИ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с техническим директором "Милана" Паоло Мальдини и обсудил условия, на которых он готов возглавить итальянский клуб. Об этом сообщает tuttomercatoweb.com.

Два бывших одноклубника встретились в Милане после матча Аталанта-Шахтер, который закончился победой украинской команды, для обсуждения возможного сотрудничества. Поскольку после серии неудач "россонери" могут попрощаться с нынешним тренером Марко Джампаоло, руководство "Милана" ищет ему замену. Среди кандидатов на должность рассматривается нынешний тренер сборной Украины и бывший игрок итальянского клуба Андрей Шевченко.

Как сообщается, Шевченко согласился тренировать "Милан", но поставил свои условия. Во-первых, он готов возглавить команду не ранее ноября, поскольку Украину ждут тяжелые матчи отбора на Евро-2020 (куда она имеет все шансы попасть) против Португалии и Литвы, а во-вторых, обладатель "Золотого мяча" 2004 года хочет совмещать тренерскую работу в клубе и сборной. Руководство "Милана" взяло время, чтобы обдумать предложение их бывшего игрока.

Как сообщали Українські новини, сборная Украины в стартовом матче отборочного цикла Евро-2020 сыграла в Лиссабоне вничью с командой Португалии.