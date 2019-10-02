Зеленский искренне стремится к миру, - Геращенко

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") по результатам закрытой встречи президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций относительно подписания так называемой "формулы Штайнмайера" заявила, что Зеленский искренне стремится к миру.\r\nОб этом Геращенко написала на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"Встреча продолжалась около 40 минут. Безусловно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов. Мои впечатления и ощущения, что Зеленский искренне стремится к миру. Но также искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина. Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины. Мы откровенно говорили об этом на встрече", - написала она.\r\nГеращенко также сообщила, что "Европейская Солидарность" вместе с "Голосом" обратились к Зеленскому с инициативой о встрече с фракциями, а также пригласили в Раду министра иностранных дел и начальника Генерального штаба.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nОтметим, ранее Геращенко уже хвалила Владимира Зеленского за выступление на открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.\r\nКак сообщали Українськi Новини, во вторник, 1 октября, ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.\r\nТакже Леонид Кучма опубликовал письмо Сайдику с согласием на "формулу Штайнмайера", которое подписал вчера от имени Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n \r\n