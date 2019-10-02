Зеленский искренне стремится к миру, - Геращенко

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") по результатам закрытой встречи президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций относительно подписания так называемой "формулы Штайнмайера" заявила, что Зеленский искренне стремится к миру.

Об этом Геращенко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Встреча продолжалась около 40 минут. Безусловно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов. Мои впечатления и ощущения, что Зеленский искренне стремится к миру. Но также искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина. Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины. Мы откровенно говорили об этом на встрече", - написала она.

Геращенко также сообщила, что "Европейская Солидарность" вместе с "Голосом" обратились к Зеленскому с инициативой о встрече с фракциями, а также пригласили в Раду министра иностранных дел и начальника Генерального штаба.

Отметим, ранее Геращенко уже хвалила Владимира Зеленского за выступление на открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник, 1 октября, ТКГ согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Также Леонид Кучма опубликовал письмо Сайдику с согласием на "формулу Штайнмайера", которое подписал вчера от имени Украины.