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02 октября 2019, среда, 12:12 442 Инфографика
Общество 2019-10-02T12:19:04+03:00
Українські Новини
Рейтинг Хенли: паспорта Сингапура и Японии являются лучшими в мире

Рейтинг Хенли: паспорта Сингапура и Японии являются лучшими в мире

Паспорта. Фото: static.life.ru
Паспорта. Фото: static.life.ru

В обновленном рейтинге самых мощных паспортов от компании "Henley & Partners" лидируют азиатские страны, Украина - на 43 месте. Об этом сообщается на сайте компании.

Индекс Хенли использует данные Международной ассоциации воздушного транспорта для классификации стран по принципу свободы перемещения их граждан (возможность посещения других стран без получения въездной визы, или получение ее по прибытию). В рейтинг входят 199 стран мира, и он обновляется в каждом в квартале.

Перед последним кварталом 2019 года первые позиции в рейтинге по-прежнему удерживают Япония и Сингапур, паспорт которых предоставляет свободный доступ в 190 стран.

Второе место разделили Южная Корея, Германия и Финляндия, граждане которых могут без получения визы поехать в 188 стран.

Третью позицию удерживают три европейских страны - Дания, Италия и Люксембург. Их паспорт позволяет свободно посетить 187 стран.

Последние в рейтинге Сирия (29 стран), Ирак (27 стран), и Афганистан (25 стран), которые заняли 105-107 место. Украинский паспорт занимает 43 место, он дает возможность посещать без визы 126 стран. В предыдущем квартале с таким же количеством Украина занимала 44 место. Россия в этом рейтинге на 48 строчке, ее "безвизовый счет" - 117 стран.

Рейтинг Хенли. Скриншот: Henley & PartnersРейтинг Хенли. Скриншот: Henley & Partners

Как сообщали Українські новини, из-за мигрантов несколько стран могут лишиться безвиза с ЕС.

Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.

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