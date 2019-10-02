Рейтинг Хенлі: паспорти Сінгапуру та Японії визнані найсильнішими у світі

В оновленому рейтингу найпотужніших паспортів від компанії "Henley & Partners" лідирують країни Азії, Україна - на 43 місці. Про це повідомляється на сайті компанії.

Індекс Хенлі використовує дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту для класифікації країн за принципом свободи переміщення громадян (можливість відвідування інших країн без отримання в'їзної візи, або отримання її по прибуттю). У рейтинг входять 199 країн світу, і він оновлюється в кожному кварталі.

Перед останнім кварталом 2019 року перші позиції в рейтингу, як і раніше, утримують Японія і Сінгапур, паспорт яких надає вільний доступ до 190 країн.

Друге місце розділили Південна Корея, Німеччина і Фінляндія, громадяни яких можуть без отримання візи поїхати в 188 країн.

Третю позицію утримують три європейські країни - Данія, Італія та Люксембург. Їх паспорт дозволяє вільно відвідати 187 країн.

Останні в рейтингу Сирія (29 країн), Ірак (27 країн), і Афганістан (25 країн), які зайняли 105-107 місце. Український паспорт займає 43 місце, він дає можливість відвідувати без візи 126 країн. У попередньому кварталі з такою ж кількістю Україна посіла 44 місце. Росія в цьому рейтингу на 48 рядку, її "безвізовий рахунок" - 117 країн.

Рейтинг Хенлі. Скріншот: Henley & Partners

Як повідомляли Українські новини, через мігрантів кілька країн можуть позбутися безвізу з ЄС.

Тим часом за два роки "безвізу" з Євросоюзом ним скористалися більше 2 млн українців.