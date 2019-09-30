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30 сентября 2019, понедельник, 08:14 31
Силовые структуры 2019-09-30T08:19:07+03:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе: боевики совершили 26 обстрелов из БМП, гранатометов и минометов

Обострение на Донбассе: боевики совершили 26 обстрелов из БМП, гранатометов и минометов

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

29 сентября в зоне ООС произошло обострение, противник 26 раз обстрелял позиции украинских военных, обошлось без потерь.

Как сообщает на Facebook-странице командование ООС, боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибра 120 мм и 82 мм. Кроме этого, противник использовал вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы велись в частности вблизи Новотроицкого, Павлополя, Водяного, Талаковки, Пищевика, Песков, Опытного, Авдеевки, Невельского, Травневого, Луганского, Новолуганского, Крымского и других населенных пунктов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня, - сообщил штаб ООС."

Напомним, 27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение.  Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Тем временем, силовики раскрыли имя погибшего на Донбассе бойца.

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