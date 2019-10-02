Війна на Донбасі: 13 обстрілів бойовиків, поранений воїн ЗСУ

За минулу добу, 1 жовтня, на Донбасі проросійські бойовики 13 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців. Поранення отримав боєць ЗСУ, повідомили в прес-центрі ООС.

"1 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, в порушення Мінських угод, противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого і Богданівки", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил. Двічі неподалік Новотроїцького бойовики вдарили зі стрілецької зброї, ще двічі, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї – поблизу Водяного. В районі Богданівки ворог стріляв по ділянці розведення з великокаліберних кулеметів. Неподалік Павлополя, Новомихайлівки і Новогнатівки застосували станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Авдіївки вівся вогонь з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстрілу позицій Об'єднаних сил. Неподалік Новолуганского окупанти вдарили з міномета калібру 82 мм, а поблизу Південного – з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Поблизу Травневого бойовики застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, а неподалік Золотого – стрілецьку зброю.

"За минулу добу втрат в результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні проведення ООС 27 вересня в результаті обстрілу загинув 38-річний старший лейтенант Олександр Марків. 27 вересня бойовики скоїли 24 обстрілу, в результаті чого один військовослужбовець отримав смертельне поранення. Противник вів вогонь по українських позиціях з забороненого Мінського угодами зброї: мінометів калібру 120 мм і 82 мм

Тим часом на Донбасі загострення, бойовики 29 вересня здійснили 26 обстрілів з БМП, гранатометів і мінометів.