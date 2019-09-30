Снижение смертности, безработицы и рост ВВП на 40%: какую программу деятельности на пять лет предлагает принять Кабмин

Снижение смертности, безработицы и рост ВВП на 40%: какую программу деятельности на пять лет предлагает принят

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде одобрить программу деятельности правительства, рассчитанную на 5 лет, и предполагающую достичь за это время роста ВВП на 40%.

Об этом говорится в проекте постановления №2186, зарегистрированном в Раде 29 сентября, передают Українські Новини.

Программа устанавливает приоритеты и определяет цели правительства на ближайшие 5 лет, пути достижения целей и ключевые показатели исполнения.

Ожидается, что в результате реализации программы будет достигнут рост ВВП на 40%, позитивные изменения демографической ситуации, создано 1 млн рабочих мест, приведены в хорошее состояние все основные дороги (24 тыс. км), построено 5 морских портов и 15 аэропортов, уменьшено антропогенное воздействие на окружающую среду.

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Программа предусматривает снижение уровня смертности на 5% и увеличение продолжительности жизни на 5%.

Кроме того, предусматривается снижение бюджетного дефицита до 1,5% ВВП в 2024 году, повышение рейтинга Украины в Open Budget Index до 25 места (по результатам оценки 2024 года), сокращение соотношения государственного долга к ВВП до 40% на конец 2024 года.

Планируется снижение уровня безработицы с 9,6% до 5% и повышение занятости трудоспособного населения с 66% до 70%, увеличение рентабельности активов (RoA) государственных предприятий с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году, уменьшение доли государства в экономике до 5%.

При этом планируется увеличение экспорта в 2 раза, уменьшение уровня ввозных пошлин (в том числе инструментов торговой защиты) для топ-100 товарных линий на топ-20 рынках экспорта на 10%.

Также планируется предоставление 100% государственных услуг онлайн и не менее 60% украинцев, пользующихся онлайн-услугами.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес.

Также Кабмин хочет ввести продажу разрешений по добыче янтаря через электронные аукционы.

Ранее, в воскресенье вечером, неожиданно собрался Кабмин и принял свою программу деятельности на 2020.