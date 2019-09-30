Кабмин намерен повысить занятость населения до 70% за 5 лет

Кабинет Министров рассчитывает на снижение уровня безработицы с 9,6% до 5% и повышение занятости трудоспособного населения с 66% до 70% за 5 лет.

Об этом говорится в программе деятельности правительства, передают Українськi Новини.



В рамках достижения поставленной цели, правительство намерено модернизировать Государственную службу занятости путем перехода к модели работы на принципах аутсорса - с привлечением частных кадровых агентств к поиску работы и мэтчингу (совпаданию) работников с лучшими работодателями, а также привлечением частных поставщиков образовательных услуг к обучению рабочих современным навыкам, которые востребованы на рынке труда.



Также планируется создание веб-порталов, обеспечивающих профайлинг (методы и методики оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик внешности, невербального и вербального поведения), тренировки для поиска работы, повышение профессиональных навыков, мэтчинг и сопровождение на новой работе для безработных, внутренних и внешних трудовых мигрантов с целью их привлечения на украинский рынок труда.



Согласно документу, правительство планирует охватить программами трудоустройства от 19% до 90% до 2024 года, а также создавать рабочие места, развивая малый и средний бизнес путем предоставления дешевых кредитов по механизму частичного гарантирования и страхования риска для банков помощи.



Как сообщали Українські Новини, в Украине снизился уровень безработицы: на одну вакансию претендуют три человека.



Тем временем, стало известно, кто из украинцев может лишиться работы из-за новых технологий.