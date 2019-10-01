Кабмин предлагает Раде снизить ренту на добычу янтаря на 10%

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде снизить ренту на добычу янтаря с 25% до 15%. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передают Українськi Новини.

"Согласно новым нормам закона, будет внедрен временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу. Более того, все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих и архаичных согласований, такие как горный отвод, разрешение на снятие плодородного слоя - ликвидированы", - говорится в нем.

Согласно сообщению, за несоблюдение требований рекультивации земли будет введена строгая ответственность: за незаконную добычу полезных ископаемых - уголовная, а за нарушение установленных законодательством обязательных требований по добыче полезных ископаемых - административная. По новым правилам будет введено единое разрешение на разведку с правом добычи на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе.

Кроме того, будет снижена ставка рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15%, а 30% рентной платы направлять в пользу местных общин (ОТГ).

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде запретить экспорт сырца янтаря и ввести продажу разрешений по добыче янтаря через электронные аукционы.

Ранее Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде ввести штраф в размере от 700 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,9 тыс. до 51 тыс. гривен) или лишение свободы на срок от 1 до 7 лет за незаконную добычу янтаря.

Также президент Владимир Зеленский призывает уйти в отставку начальника Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслава Печененко из-за невозможности побороть нелегальную добычу янтаря.