Сегодня в каждой области Украины будет "уникально" тепло и солнечно: синоптик рассказала, когда похолодает

Сегодня, 2 октября, в Украине ожидается теплая и сухая погода. В ближайшей перспективе такого теплого дня не будет. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, сообщается, что температура ожидается в пределах + 19 + 24 градусов, а испортить хорошую погоду может только порывистый ветер.

"Уже 3 октября на западе Украины резко изменится погода, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большую часть Украины. Поэтому завтра все не забываем темные очки и ловим на нос и щеки поздние веснушки", - написала Диденко.



Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали долгосрочный прогноз погоды на октябрь 2019 года. Ожидается теплая погода в начале месяца. В середине октября начнутся осенние дожди. В третьей декаде октября будет холодно. Ночи будут морозными, а утро очень прохладным.



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