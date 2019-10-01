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01 октября 2019, вторник, 19:46 103
Общество 2019-10-01T19:52:12+03:00
Українські Новини
Не важно, кандидаты или кандидатки: отбор полярников в Антарктиду пройдет без гендерных ограничений

Не важно, кандидаты или кандидатки: отбор полярников в Антарктиду пройдет без гендерных ограничений

Антарктида. Фото: pixabay
Антарктида. Фото: pixabay

Начался конкурс по отбору команды полярников в двацать пятую Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на 2020-2021 годы, сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины. 

Конкурс объявил Национальный антарктический научный центр МОН 1 октября 2019 года. Документы принимают в течение месяца - до 1 ноября.

Фото – прес-служба Министерства образования и науки УкраиныОбъявление о наборе в группу. Фото: прес-служба Министерства образования и науки Украины

"Мы снова ищем лучших специалистов и одновременно романтиков, которые проведут круглый год на станции "Академик Вернадский". Хочу заметить, что к работе двадцать пятой Украинской антарктической экспедиции 2020-2021 годов будет приковано очень много внимания. Ведь в 2020 сначала весь мир будет праздновать 200-летие открытия Антарктиды, а затем Украина будет отмечать первую четверть века нашей станции", - отметил руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) МОН Евгений Дикий.

В 2018 впервые за многие годы был проведен открытый конкурс, без гендерных ограничений, в котором заявки подало в целом 178 человек, из которых 32 - женщины. Сейчас команда состоит из 12 полярников, среди которых есть 2 женщины - врач и биолог.

"В этом году мы снова не ставим никаких ограничений - главное, чтобы кандидаты или кандидаткибыли специалистами по своим направлениям и имели необходимое здоровье для работы в Антарктиде", - добавил глава НАНЦ МОН.

Украина - одна из 30 стран мира со своей постоянной станцией ​​в Антарктике, функционирующей круглый год. Ежегодно на станцию ​​"Академик Вернадский" отправляется летняя экспедиция, в которую входят ученые и технический персонал. Также во время антарктического лета проводятся сезонные экспедиции.

Как сообщали Українські Новини, от Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн, а ранее украинские полярники показали весенний бэби-бум у тюленей. Также украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде.

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