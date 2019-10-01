Не важно, кандидаты или кандидатки: отбор полярников в Антарктиду пройдет без гендерных ограничений

Начался конкурс по отбору команды полярников в двацать пятую Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на 2020-2021 годы, сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Конкурс объявил Национальный антарктический научный центр МОН 1 октября 2019 года. Документы принимают в течение месяца - до 1 ноября.

Объявление о наборе в группу. Фото: прес-служба Министерства образования и науки Украины

"Мы снова ищем лучших специалистов и одновременно романтиков, которые проведут круглый год на станции "Академик Вернадский". Хочу заметить, что к работе двадцать пятой Украинской антарктической экспедиции 2020-2021 годов будет приковано очень много внимания. Ведь в 2020 сначала весь мир будет праздновать 200-летие открытия Антарктиды, а затем Украина будет отмечать первую четверть века нашей станции", - отметил руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) МОН Евгений Дикий.

В 2018 впервые за многие годы был проведен открытый конкурс, без гендерных ограничений, в котором заявки подало в целом 178 человек, из которых 32 - женщины. Сейчас команда состоит из 12 полярников, среди которых есть 2 женщины - врач и биолог.

"В этом году мы снова не ставим никаких ограничений - главное, чтобы кандидаты или кандидаткибыли специалистами по своим направлениям и имели необходимое здоровье для работы в Антарктиде", - добавил глава НАНЦ МОН.

Украина - одна из 30 стран мира со своей постоянной станцией ​​в Антарктике, функционирующей круглый год. Ежегодно на станцию ​​"Академик Вернадский" отправляется летняя экспедиция, в которую входят ученые и технический персонал. Также во время антарктического лета проводятся сезонные экспедиции.

Как сообщали Українські Новини, от Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн, а ранее украинские полярники показали весенний бэби-бум у тюленей. Также украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде.