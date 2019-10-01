Не важливо, кандидати або кандидатки: відбір полярників в Антарктиду пройде без гендерних обмежень

Розпочався конкурс з відбору команди полярників в двацать п'яту Українську антарктичну експедицію (УАЭ) на 2020-2021 роки, повідомляється на сайт Міністерства освіти і науки України.

Конкурс оголосив Національний антарктичний науковий центр МОН 1 жовтня 2019 року. Документи приймають протягом місяця - до 1 листопада.

Оголошення про набір у групу. Фото: прес-служба Міністерства освіти і науки України

"Ми знову шукаємо кращих фахівців і одночасно романтиків, які проведуть круглий рік на станції "Академік Вернадський". Хочу зауважити, що до роботи двадцять п'ятої Української антарктичної експедиції 2020-2021 років буде прикута дуже багато уваги. Адже в 2020 спочатку весь світ буде святкувати 200-річчя відкриття Антарктиди, а потім Україна буде відзначати першу чверть століття нашої станції", - зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) МОН Євген Дикий.

В 2018 вперше за багато років було проведено відкритий конкурс, без гендерних обмежень, в якому заявки подало в цілому 178 осіб, з яких 32 - жінки. Зараз команда складається з 12 полярників, серед яких є 2 жінки - лікар і біолог.

"У цьому році ми знову не ставимо ніяких обмежень - головне, щоб кандидати або кандидатки були фахівцями за своїми напрямами і мали необхідне здоров'я для роботи в Антарктиді", - додав глава НАНЦ МОН.

Україна - одна з 30 країн світу зі своєю постійною станцією в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щорічно на станцію "Академік Вернадський" вирушає літня експедиція, до якої входять науковці й технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.

Як повідомляли Українські Новини, від Антарктиди відколовся айсберг вагою 315 млрд тонн, а раніше українські полярники показали весняний бебі-бум у тюленів. Також українські полярники знайшли "втрачену" льодовикову печеру в Антарктиді.