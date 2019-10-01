У вересні ціни на бензин на українських заправках впали

З 2 по 30 вересня роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знизилися на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

Роздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 0,07% з 27,66 до 27,64 гривень за літр. Роздрібні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,03% з 28,76 до 28,75 гривень за літр.

З початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76/80 збереглися на 25,45 гривень/літр, на А-92 - знизилися на 1,22% з 27,98 гривень/літр, на А-95 - знизилися на 1,17% до 29,09 гривень/літр.

Роздрібні ціни на бензин 2-30 вересня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 30 вересня Середня ціна на 2 вересня 30 вересня у % до 2 вересня А-76/80 — — — А-92 27,64 27,66 99,93 А-95 28,75 28,76 99,97

Як повідомляли Українські Новини, українські автозаправки простоюють без палива.