У вересні ціни на бензин на українських заправках впали

З 2 по 30 вересня роздрібні ціни на бензин А-92 і А-95 знизилися на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nРоздрібні ціни на бензин А-92 знизилися на 0,07% з 27,66 до 27,64 гривень за літр. Роздрібні ціни на бензин А-95 знизилися на 0,03% з 28,76 до 28,75 гривень за літр.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на бензин А-76\/80 збереглися на 25,45 гривень\/літр, на А-92 - знизилися на 1,22% з 27,98 гривень\/літр, на А-95 - знизилися на 1,17% до 29,09 гривень\/літр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРоздрібні ціни на бензин 2-30 вересня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 30 вересня\r\nСередня ціна на 2 вересня\r\n30 вересня у % до 2 вересня\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n27,64\r\n27,66\r\n99,93\r\n\r\n\r\nА-95\r\n28,75\r\n28,76\r\n99,97\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українські автозаправки простоюють без палива.\r\n\r\nТим часом експерт прогнозував подорожчання дизпалива в Україні мінімум на 1,5 грн\/л з-за вибухів в Саудівській Аравії. Водночас нафта зросла в ціні на 10% після атаки безпілотників на нафтові об'єкти Saudi Aramco.\r\n\r\n