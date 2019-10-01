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01 октября 2019, вторник, 17:58 13
Судебная власть 2019-10-01T18:04:45+03:00
Українські Новини
Надо иметь большую фантазию: Луценко отреагировал на обвинения в нелегальном бизнесе

Надо иметь большую фантазию: Луценко отреагировал на обвинения в нелегальном бизнесе

Юрий Луценко. Фото: LlutsenkoYuri/Facebook
Юрий Луценко. Фото: LlutsenkoYuri/Facebook

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко отреагировал на открытие уголовного производства против него по заявлению председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамии о якобы причастности к нелегальным казино.

Об этом в социальной сети Facebook написал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: как вообще можно быть акционером нелегального казино?", - написал Луценко.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением Луценко. Дело открыто по заявлению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Дело открыто по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса.

В своем заявлении Арахамия указал, что Луценко, возможно в сговоре с рядом бывших депутатов Рады и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому. Также разведка США считает, что Трамп предложил Зеленскому оставить Луценко генпрокурором, хотя в разговоре президентов фамилия не называлась.

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