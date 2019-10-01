Виктор Цой стал героем матча с Ливаном на ЧМ по мини-футболу

В первом матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Австралии, сборная Украины разгромила сборную Ливана. Об этом в Facebook сообщает Федерация мини-футбола Украины.

Несмотря на окончательный счет 0:3 в пользу украинской команды, матч, который состоялся в г. Перт, был очень непростым для сборной Украины. Уже на 5-й минуте игры красную карточку получил вратарь Стив Вархомий, после чего украинцы остались в меньшинстве. Его место в воротах занял полевой игрок Виктор Цой, который отстоял практически весь матч а на 34-й минуте игры забил гол. В составе украинской команды также отметились Андрей Хомин (15 минута) и Евгений Задорожный, забивший на 45 минуте поединка.

В группу С вместе Украиной и Ливаном также попали Румыния и Нигерия. Следующий матч Украина проведет 3 октября с румынами, которые сегодня в параллельном матче разбили Нигерию со счетом 10:0.

Как сообщали Українські новини, в Киеве на базе УАФ подвели итоги проекта "11х11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов".

Также, Андрей Шевченко может вернуться в "Милан" главным тренером, а сборная Украины по футболу имеет все шансы пройти на Евро-2020.