подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 октября 2019, вторник, 17:49 23
Спорт 2019-10-01T17:53:45+03:00
Українські Новини
Виктор Цой стал героем матча с Ливаном на ЧМ по мини-футболу

Виктор Цой стал героем матча с Ливаном на ЧМ по мини-футболу

Сборная Украины по мини-футболу. Фото:Facebook/ukraineminifootball
Сборная Украины по мини-футболу. Фото:Facebook/ukraineminifootball

В первом матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Австралии, сборная Украины разгромила сборную Ливана. Об этом в Facebook сообщает Федерация мини-футбола Украины.

Несмотря на окончательный счет 0:3 в пользу украинской команды, матч, который состоялся в г. Перт, был очень непростым для сборной Украины. Уже на 5-й минуте игры красную карточку получил вратарь Стив Вархомий, после чего украинцы остались в меньшинстве. Его место в воротах занял полевой игрок Виктор Цой, который отстоял практически весь матч а на 34-й минуте игры забил гол. В составе украинской команды также отметились Андрей Хомин (15 минута) и Евгений Задорожный, забивший на 45 минуте поединка.

В группу С вместе Украиной и Ливаном также попали Румыния и Нигерия. Следующий матч Украина проведет 3 октября с румынами, которые сегодня в параллельном матче разбили Нигерию со счетом 10:0.

Как сообщали Українські новини, в Киеве на базе УАФ подвели итоги проекта "11х11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов".

Также, Андрей Шевченко может вернуться в "Милан" главным тренером, а сборная Украины по футболу имеет все шансы пройти на Евро-2020.

Больше новостей о: Сборная Украины чемпионат мира по футболу мини-футбол

Архив
Новости
МХП Косюка прогнозируют успех в Китае, - Bloomberg 18:03
Надо иметь большую фантазию: Луценко отреагировал на обвинения в нелегальном бизнесе 17:58
Виктор Цой стал героем матча с Ливаном на ЧМ по мини-футболу 17:49
Меньше только Израиль: как выглядит доля Украины в экономике мира 17:41 Инфографика
В Одессе у жителя изъяли огнестрельную ручку, а в Днипре ограбили АЗС 17:40
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
На Киев надвигается сильная гроза 21:30
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
Конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным 19:28
Монеты
Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов 09:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok