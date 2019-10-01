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01 жовтня 2019, вівторок, 17:41 19 Інфографіка
Фінанси світу 2019-10-01T20:00:03+03:00
Українські Новини
Менше тільки Ізраїль: як виглядає частка України в економіці світу

Менше тільки Ізраїль: як виглядає частка України в економіці світу

Економіка. Фото: freepik
Економіка. Фото: freepik

Згідно з даними Світового банку, світовий обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС) у 2018 році складе 136,48 трлн доларів. На ресурсі HowMuch.net по візуалізації даних показано, як розподіляться ВВП світу по країнах та регіонах.

Розмір країни у візуалізації пропорційний її відносного ВВП за паритетом купівельної спроможності. Країни також мають кольорове кодування по континентах, щоб проілюструвати географічне розподіл світового виробництва. Всі значення виражені в доларах США.

Інфографіка: HowMuch.netІнфографіка: HowMuch.net

Більше 40% світового ВВП (ПКС) створюють азіатські країни, а США і Китай генерують третина світового ВВП. Частка України в глобальній економіці склала 0,29%.

В десятку країн по ВВП за ПКС увійшли:

  1. Китай - 25,36 трлн доларів - 18,58% світового ВВП.
  2. США - 20,49 трлн доларів - 15,02% світового ВВП.
  3. Індія - 10,50 трлн доларів - 7,69% світового ВВП.
  4. Японія - 5,48 трлн доларів - 4,02% світового ВВП.
  5. 5 Німеччина - 4,51 трлн доларів - 3,30% світового ВВП.
  6. Російська Федерація - 3,99 трлн доларів - 2,92% світового ВВП.
  7. Індонезія - 3,49 трлн доларів - 2,56% світового ВВП.
  8. Бразилія - 3,37 трлн доларів - 2,47% світового ВВП.
  9. Великобританія - 3,07 трлн доларів - 2,25% світового ВВП.
  10. Франція - 3,07 трлн доларів - 2,25% світового ВВП.

Як повідомляли Українські Новини, S&P поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019. Також Кабмін схвалив сценарії розвитку економіки України на 2020-2022, і зростання ВВП до 7% на рік цілком реальний.

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