Менше тільки Ізраїль: як виглядає частка України в економіці світу

Згідно з даними Світового банку, світовий обсяг ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС) у 2018 році складе 136,48 трлн доларів. На ресурсі HowMuch.net по візуалізації даних показано, як розподіляться ВВП світу по країнах та регіонах.\r\nРозмір країни у візуалізації пропорційний її відносного ВВП за паритетом купівельної спроможності. Країни також мають кольорове кодування по континентах, щоб проілюструвати географічне розподіл світового виробництва. Всі значення виражені в доларах США.\r\nІнфографіка: HowMuch.net\r\nБільше 40% світового ВВП (ПКС) створюють азіатські країни, а США і Китай генерують третина світового ВВП. Частка України в глобальній економіці склала 0,29%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ десятку країн по ВВП за ПКС увійшли:\r\n\r\nКитай - 25,36 трлн доларів - 18,58% світового ВВП.\r\nСША - 20,49 трлн доларів - 15,02% світового ВВП.\r\nІндія - 10,50 трлн доларів - 7,69% світового ВВП.\r\nЯпонія - 5,48 трлн доларів - 4,02% світового ВВП.\r\n5 Німеччина - 4,51 трлн доларів - 3,30% світового ВВП.\r\nРосійська Федерація - 3,99 трлн доларів - 2,92% світового ВВП.\r\nІндонезія - 3,49 трлн доларів - 2,56% світового ВВП.\r\nБразилія - 3,37 трлн доларів - 2,47% світового ВВП.\r\nВеликобританія - 3,07 трлн доларів - 2,25% світового ВВП.\r\nФранція - 3,07 трлн доларів - 2,25% світового ВВП.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, S&P поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019. Також Кабмін схвалив сценарії розвитку економіки України на 2020-2022, і зростання ВВП до 7% на рік цілком реальний.