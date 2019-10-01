підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 жовтня 2019, вівторок, 17:09 7
Світ 2019-10-01T17:30:01+03:00
Українські Новини
Китай на параді показав свою новітню балістичну ракету DF-41

Китай на параді показав свою новітню балістичну ракету DF-41

Міжконтинентальна ракета DF-41. Скріншот: YouTube
Міжконтинентальна ракета DF-41. Скріншот: YouTube

На військовому параді, присвяченому 70-річчю КНР, була продемонстрована найсучасніша міжконтинентальна балістична ракета, дальність польоту якої перевищує показники її аналогів в інших країнах. Про це повідомляє Global Times.

Під час параду на площі Тяньаньмень пройшли 16 пускових установок ракети DF-41, що, за словами китайських військових експертів, є сигналом для всього світу про те, що Китай має достатню та надійну стратегічну ядерну силу для реагування на будь-який "ядерний шантаж" з будь-якої країни.

Міжконтинентальна балістична ракета DF-41 має бойову дальність дії понад 14 000 кілометрів і може нести близько 10 ядерних боєголовок, які можуть бути націлені незалежно одна від одної, здатних вражати ціль в будь-якій точці Землі. За радіусом дії вона перевершує американську модель LGM-30 Minuteman, у якій заявлена дальність польоту становить 13 000 кілометрів.

"Дослідження і розробки цієї МБР були дуже успішними, а її технологія дуже зрілою. Під час тестування не було запису про помилки", - зазначив Ян Ченцзюнь, китайський експерт з ракетних технологій та ядерної стратегії і головний вчений по квантовій обороні.

Як повідомляли Українські новини, США запустили крилату ракету "Томагавк" з Каліфорнії, а в Україні крилаті ракети "Куб" і "Тор" вперше пройшли "перевірку на міцність".

Раніше Трамп заявив, що у Росії на Білому морі вибухнула новітня ракета з ядерним реактором.

Більше новин про: Китай Військовий парад нове озброєння Балістичні ракети

Архів
Новини
Менше тільки Ізраїль: як виглядає частка України в економіці світу 17:41 Інфографіка
Скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття: в НБУ назвали цифри 17:35
Адвокат хотів продати держприміщення в центрі Києва, зареєструвавши його на померлу 17 років тому жінку 17:12
Міжконтинентальна ракета DF-41. Скріншот: YouTube
Китай на параді показав свою новітню балістичну ракету DF-41 17:09
Без референдуму не можна відкривати ринок землі, - Бойко 17:08
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok