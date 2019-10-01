Китай на параді показав свою новітню балістичну ракету DF-41

На військовому параді, присвяченому 70-річчю КНР, була продемонстрована найсучасніша міжконтинентальна балістична ракета, дальність польоту якої перевищує показники її аналогів в інших країнах. Про це повідомляє Global Times.

Під час параду на площі Тяньаньмень пройшли 16 пускових установок ракети DF-41, що, за словами китайських військових експертів, є сигналом для всього світу про те, що Китай має достатню та надійну стратегічну ядерну силу для реагування на будь-який "ядерний шантаж" з будь-якої країни.

Міжконтинентальна балістична ракета DF-41 має бойову дальність дії понад 14 000 кілометрів і може нести близько 10 ядерних боєголовок, які можуть бути націлені незалежно одна від одної, здатних вражати ціль в будь-якій точці Землі. За радіусом дії вона перевершує американську модель LGM-30 Minuteman, у якій заявлена дальність польоту становить 13 000 кілометрів.

"Дослідження і розробки цієї МБР були дуже успішними, а її технологія дуже зрілою. Під час тестування не було запису про помилки", - зазначив Ян Ченцзюнь, китайський експерт з ракетних технологій та ядерної стратегії і головний вчений по квантовій обороні.

Як повідомляли Українські новини, США запустили крилату ракету "Томагавк" з Каліфорнії, а в Україні крилаті ракети "Куб" і "Тор" вперше пройшли "перевірку на міцність".

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