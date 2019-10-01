Папа Франциск открыл памятник мигрантам "Ангелы не знают" в Ватикане

В Ватикане на площади Святого Петра открыли памятник, посвященный мигрантам и беженцам всех времен.Скульптура получила название "Ангелы не знают". Об этом сообщает BBC.

Над памятником год работал канадский художник Тимоти П. Шмальц, который известен своим произведением "Бездомный Иисус". 20-футовую скульптуру открыл Папа Римский Франциск во время мессы в 105-й Всемирный день мигрантов и беженцев в воскресенье.

Скульптура представляет собой лодку на которой собрались 140 мигрантов разных времен - тут есть евреи, бежавшие из нацисткой Германии, сирийские беженцы, мальчик, убегающий от Голода в Ирландии в 1840-х годах и многие другие. Также есть изображение родителей Христа, Марии и Иосифа.

Скульптура "Ангелы не знают". Фото: EPA

"Я хотел скульптуру, которая будет включать в себя весь опыт мигрантов ... на протяжении веков. Каждый раз, когда вы смотрите на это, вы сразу получаете визуальное сообщение о том, что миграция - это то, что всегда имело человечество. Все культуры, все расы, все религии", - сказал скульптор.

Как сообщали Українські новини, Папа Римский застрял в лифте и опоздал на воскресную речь.

Также, австрийцы построят первый в Киеве и Восточной Европе мемориальный Центр Холокоста, а во Львове открыли Мемориал памяти героев Небесной сотни.