"Разбойнику"-Годунку не избрали меру пресечения из-за подозрений в хулиганстве

Бориспольский суд Киевской области отказался избрать какую-либо меру пресечения для секретаря Бориспольского горсовета Киевской области Ярослава Годунка, подозреваемого в избиении активиста.

Об этом говорится в определении суда, копией которого располагают Українські Новини.

Суд отказал следователю полиции в избрании Годунку меры пресечения в виде личного обязательства. При этом суд обязал Годунка прибывать по каждому требованию в полицию и прокуратуру.

Решение суда было принято 25 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 6 сентября Годунку было сообщено о подозрении по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Установлено, что 29 августа Годунок в здании горсовета схватил за шею мужчину (имя не указывается) и стал его избивать. После этого мужчина упал, а Годунок сел на него и продолжил избиение. Потом Годунок покинул место события. При этом Годунок отрицает избиение активиста.

Ранее Президент Владимир Зеленский назвал секретаря городского совета Борисполя (Киевская область) Ярослава Годунка разбойником и выгнал его с совещания. А также сказал, что позвонит исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову, чтобы тот разобрался с секретарем бориспольского городского совета Ярославом Годунком.