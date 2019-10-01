У вересні НБУ купив на міжбанку $0,9 млрд

У вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді НБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, що на валютному ринку у вересні зберігався ревальваційний тренд, обумовлений сприятливими умовами торгівлі (насамперед з-за істотного зниження вартості енергоносіїв), високим урожаєм зернових і припливом портфельних інвестицій.

Це дозволило НБУ продовжувати поповнювати міжнародні резерви, не протидіючи ринковим тенденціям до зміцнення обмінного курсу.

Позитивне сальдо операцій НБУ на міжбанківському валютному ринку склало 0,9 млрд доларів (3,9 млрд доларів з початку року).

Офіційний обмінний курс гривні до долара і євро за вересень зміцнився на 4.6% м/м і 5.7% м/м відповідно.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Гривня раптово обвалилася: курс валют у перший день жовтня.

Якщо українці вкладуть в держоблігації десяту частину наявних у них готівкових грошей, вони вдвічі перевершать іноземців за обсягами інвестицій. Про це розповіла Євгенія Грищенко, керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU, на Українському фінансовому форумі 27 вересня в Києві.