підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 жовтня 2019, вівторок, 09:29 26
Фінанси 2019-10-01T12:15:02+03:00
Українські Новини
У вересні НБУ купив на міжбанку $0,9 млрд

У вересні НБУ купив на міжбанку $0,9 млрд

У вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді НБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, що на валютному ринку у вересні зберігався ревальваційний тренд, обумовлений сприятливими умовами торгівлі (насамперед з-за істотного зниження вартості енергоносіїв), високим урожаєм зернових і припливом портфельних інвестицій.

Це дозволило НБУ продовжувати поповнювати міжнародні резерви, не протидіючи ринковим тенденціям до зміцнення обмінного курсу.

Позитивне сальдо операцій НБУ на міжбанківському валютному ринку склало 0,9 млрд доларів (3,9 млрд доларів з початку року).

Офіційний обмінний курс гривні до долара і євро за вересень зміцнився на 4.6% м/м і 5.7% м/м відповідно.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Гривня раптово обвалилася: курс валют у перший день жовтня.

Якщо українці вкладуть в держоблігації десяту частину наявних у них готівкових грошей, вони вдвічі перевершать іноземців за обсягами інвестицій. Про це розповіла Євгенія Грищенко, керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU, на Українському фінансовому форумі 27 вересня в Києві.

Більше новин про: НБУ Валюта Міжбанк Долар

Архів
Новини
Зниження price caps може призвести до віялових відключень електроенергії, - член комітету Ради з енергетики 12:14
Гончарук заявив, що за кожну мету уряду відповідатиме конкретний заступник міністра 11:55
Пожежа в будинку Гонтарєвої. Скріншот відео theБабель
Пожежа в будинку Гонтарєвої: отримано доступ до даних про телефонні з'єднання майже 200 абонентів 11:49
Чорнобильська АЕС. ЧАЕС. Фото: welt.de
Іноземні "сталкери" штурмують Чорнобильську зону 11:49
Більше 40 безлімітних додатків – у нових тарифах Київстар 11:46 Прес-реліз
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok