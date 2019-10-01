У вересні НБУ купив на міжбанку $0,9 млрд

У вересні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 0,9 млрд доларів.\r\nПро це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді НБУ, передають Українські Новини.\r\nНаголошується, що на валютному ринку у вересні зберігався ревальваційний тренд, обумовлений сприятливими умовами торгівлі (насамперед з-за істотного зниження вартості енергоносіїв), високим урожаєм зернових і припливом портфельних інвестицій.\r\nЦе дозволило НБУ продовжувати поповнювати міжнародні резерви, не протидіючи ринковим тенденціям до зміцнення обмінного курсу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПозитивне сальдо операцій НБУ на міжбанківському валютному ринку склало 0,9 млрд доларів (3,9 млрд доларів з початку року).\r\nОфіційний обмінний курс гривні до долара і євро за вересень зміцнився на 4.6% м\/м і 5.7% м\/м відповідно.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.\r\nГривня раптово обвалилася: курс валют у перший день жовтня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯкщо українці вкладуть в держоблігації десяту частину наявних у них готівкових грошей, вони вдвічі перевершать іноземців за обсягами інвестицій. Про це розповіла Євгенія Грищенко, керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU, на Українському фінансовому форумі 27 вересня в Києві.