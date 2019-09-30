Если 10% средств "из-под матраса" перетекут в ОВГЗ, физлица войдут в тройку крупнейших инвесторов в госдолг – ICU

Если украинцы вложат в гособлигации десятую часть имеющихся у них наличных денег, они вдвое превзойдут иностранцев по объемам инвестиций. Об этом рассказала Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU, на Украинском финансовом форуме 27 сентября в Киеве.

"Мы видим значительный потенциал роста рынка ОВГЗ в спросе со стороны физлиц. Гособлигации – прямой конкурент депозита. По состоянию на сентябрь, доля ОВГЗ в собственности физлиц по отношению к депозитам пропорционально еще очень мала: если на срочных депозитах украинцы держат 325 млрд гривен, то в облигациях пока лишь 10 млрд. Впрочем, эта доля растёт довольно быстрыми темпами", – сообщила Евгения Грищенко.

По данным группы ICU, с 20 сентября 2018 года физлица увеличили вложения в ОВГЗ более чем в 2 раза. Рост вложений в гособлигации продолжается ввиду надежности инструмента, более высокой доходности по сравнению с депозитом и отсутствием НДФЛ в размере 18%, что даёт ещё около 2% премии в доходности при одинаковых ставках.

Среди основных категорий физлиц, которые интересуются ОВГЗ, по словам Евгении Грищенко, руководители высшего звена из финансового сектора, CEO предприятий, работники IT-сферы, то есть люди с более высокими доходами. Это обусловлено тем, что с учетом затрат на возможные комиссии, вкладывать в ОВГЗ имеет смысл от 100 тыс. гривен и выше.

Деньги "под матрасом" – мощный потенциал для роста. По данным НБУ, вне банков находится 355 млрд гривен наличной гривны, а наличной валюты - в разы больше, около 86 млрд долларов.

Это колоссальная цифра, превышающая общий госдолг Украины, который составил $82,4 млрд долларов на начало августа. "Даже если 10% наличных денег перетекут в ОВГЗ, физлица войдут в тройку крупнейших инвесторов ОВГЗ и вдвое обгонят нерезидентов", – уверена Евгения Грищенко. По ее словам, реализация этого потенциала зависит от того, насколько правильно и качественно будет проведена заявленная правительством будущая налоговая амнистия, и насколько украинцы поверят власти.

Не менее важными драйверами активизации вкладов физлиц в ОВГЗ в 2020 году, по мнению Евгении Грищенко, должны стать упрощение процедуры идентификации клиента через BankID, отмена обязательной подачи налоговой декларации, возможность торговать ОВГЗ онлайн с помощью мобильных приложений и систематическая работа над повышением осведомленности населения.

Справка.

Украинский Финансовый Форум (Ukrainian Financial Forum) – одно из главных финансовых событий Украины. Форум был инициирован группой ICU в 2014 году и проводится ею ежегодно для оживления экономической дискуссии в Украине и привлечения ведущих мировых специалистов к обсуждению необходимых стране экономических изменений.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.



Основанная в 2006 году специалистами из ING, ICU является лидером по управлению активами в Украине, с более чем $ 500 млн под управлением. Стратегия ICU также включает инвестиции в венчурные проекты и проблемный долг. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.