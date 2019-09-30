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30 сентября 2019, понедельник, 22:20 1017
Политика 2019-09-30T23:00:02+03:00
Українські Новини
Порошенко помогает Гонтаревой, поскольку боится, что она даст на него показания, - Портнов

Порошенко помогает Гонтаревой, поскольку боится, что она даст на него показания, - Портнов

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко

После того, как пятый президент Украины бывший Президент Петр Порошенко пообещал 3 миллиона гривен за информацию о заказчиках покушения на бывшего председателя Национального банка Валерию Гонтареву, вернувшийся в Украину бывший первый заместитель главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрей Портнов задал вопрос, почему он не назначал вознаграждения за раскрытие других преступлений. 

"Сегодня главный государственный и военный преступник назначил вознаграждение в 3 млн гривен за информацию о виновных в поджоге дома Гонтаревой. У меня вопросы. А почему не назначал вознаграждения за раскрытие других преступлений? И почему именно Гонтаревой? Только у неё в стране сгорело жилище? И почему из всех участников преступной организации такая резкая активность именно вокруг неё, - личный визит в Лондон, фотографии, подарки, вознаграждение, затраты на чартер до Британии. Может потому, что теперь надо контролировать каждый её шаг, настроение, ход мыслей, поведение, инициативы, намерения? Может у фигуранта есть опасения, что после запроса об экстрадиции и угрозы выдачи в Украину она может рассказать, как они вместе делили банковские активы страны, зарабатывали на государственных займах, валютном курсе и отмене валютного контроля при внешнеэкономических операциях в офшоры?", - сообщил Портнов.

Напомним, что после своего дня рождения Порошенко не пришел на допрос в ГБР.

Также бывший президент Петр Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 18 сентября после того, как бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости.

А 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

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