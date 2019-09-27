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27 сентября 2019, пятница, 11:50 1301
Судебная власть 2019-09-27T12:18:43+03:00
Українські Новини
После своего дня рождения Порошенко не пришел на допрос в ГБР

После своего дня рождения Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Петр Порошенко. Фото: пресс-служба
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Бывший президент Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в госбюро расследований.

Об этом Українським Новинам сообщили в ведомстве.

"Ждали, но он не пришел", - сказал представитель ГБР.

Он не уточнил, на какое время назначался допрос.

26 сентября Порошенко отметил день рождения. Ему исполнилось 54 года.

В социальной сети Facebook он сообщил, что находился в день рождения на работе.

По данным СМИ, 25–26 сентября Порошенко принимал участие в конференции высокого уровня по вопросам будущего Европы, организуемой в Сопоте (Польша).

Как сообщали Українськi Новини, Портнов заявил, что Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.

Также бывший президент Петр Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 18 сентября после того, как бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости.

А 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

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