ТОП-5 телесериалов октября

Для многих людей холодные осенние вечера лучше всего коротаются за просмотром кино, поэтому осень - время премьер новых фильмов и сериалов. Українські новини отобрали ТОП-5 сериалов, которые в октябре покажут впервые, или же выйдет их очередной, ожидаемый поклонниками, сезон.

"Бэтвумен" Batwoman

6 октября состоится премьера супергеройского телесериала, основанного на комиксах о вселенной Бэтмена и посвященный его двоюродной сестре — Кейт Кейн, прозванной Бэтвумен. Главную роль сыграет Руби Роуз. Кейт — бывший солдат из Готэма, дискредитированная лесбийской связью с однополчанкой. После того как ее возлюбленная пропадает при выполнении миссии в городе, главная героиня возвращается в родной город и начинает борьбу со злом, узнав, что Бэтмен – ее брат.

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"Современная любовь" Modern Love

Американский комедийно-мелодраматический телесериал, основан на восьми реальных историях об отношениях, которые были опубликованы в одноименной колонке The New York Times, появится на экранах 18 октября. В фильме снялись Энн Хэтэуэй, Дев Патель, София Бутелла, Эндрю Скотт, Тина Фей и Энди Гарсиа.

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"Хранители" Watchmen

20 октября начнется премьера американского драматического сериала, основанного на одноимённой серии комиксов Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Это своеобразное продолжение событий одноименного фильма 2009 года. Действие "Хранителей" разворачивается в альтернативной, современной реальности в США, где мстители в масках оказались вне закона из-за их насильственных методов. И пока одни собираются вместе, чтобы начать революции, другие пытаются их остановить. В ролях: Реджина Кинг, Дон Джонсон, Джереми Айронс, Фрэнсис Фишер и другие.

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"Мистер Робот" Mr. Robot

6 октября стартует финальный, 4 сезон, сериала "Мистер Робот", созданного Сэмом Эсмейлом. Главный герой Эллиот Алдерсон (Рами Малек) — молодой инженер кибербезопасности и талантливый хакер. В последнем сезоне зрители сериала наконец узнают чем закончится его борьба с огромной корпорацией, которая угрожает миру.

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"Сверхъестественное" Supernatural

Фанаты сериала "Сверхъестественное" наконец-то дождались финального 15 сезона, в котором они узнают чем закончится борьба братьев Винчестеров с порождениями зла, которые встречается им во время путешествий по США. В главных ролях снялись Джаред Падалеки и Дженсен Эклс. Начнется заключительный сезон 10 октября.

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Как сообщали Українські новини, осенью на экраны выйдет 5 хорроров, которые стоит посмотреть любителям ужастиков. Также, исторический триллер "Цена правды" о трагедии украинского народа покажут в ноябре, а ранее состоялась премьера фильма "Моя бабушка с Марса".