ТОП-5 телесеріалів жовтня

Для багатьох людей холодні осінні вечори найчастіше проходять за переглядом кіно, тому осінь - час прем'єр нових фільмів і серіалів. Українські новини відібрали ТОП-5 серіалів, які в жовтні вперше покажуть, або вийде їх черговий, очікуваний шанувальниками, сезон.

"Бетвумен" Batwoman

6 жовтня відбудеться прем'єра супергеройського телесеріалу, заснованого на коміксах про всесвіт Бетмена і присвячений його двоюрідній сестрі — Кейт Кейн, яку називають Бетвумен. Головну роль зіграє Рубі Роуз. Кейт — колишній солдат із Готема, дискредитована лесбійськими зв'язками з однополчанкою. Після того як її кохана пропадає при виконанні місії в місті, головна героїня повертається в рідне місто і починає боротьбу зі злом, дізнавшись, що Бетмен – її брат.

"Сучасна любов" Modern Love

Американський комедійно-мелодраматичний телесеріал, заснований на восьми реальних історіях про стосунки, які були опубліковані в однойменній колонці The New York Times, з'явиться на екранах 18 жовтня. У фільмі знялися Енн Хетеуей, Дев Патель, Софія Бутелла, Ендрю Скотт, Тіна Фей і Енді Гарсіа.

"Хранителі" Watchmen

20 жовтня розпочнеться прем'єра американського драматичного серіалу, заснованого на однойменній серії коміксів Алана Мура і Дейва Гіббонса. Це своєрідне продовження подій однойменного фільму 2009 року. Дія "Хранителів" розгортається в альтернативній, сучасній реальності в США, де месники у масках опинилися поза законом через їх насильницькі методи. І поки одні збираються разом, щоб почати революцію, інші намагаються їх зупинити. У ролях: Реджина Кінг, Дон Джонсон, Джеремі Айронс, Френсіс Фішер та інші.

"Містер Робот" Mr. Robot

6 жовтня стартує фінальний, 4 сезон серіалу "Містер Робот", створеного Семом Есмейлом. Головний герой Елліот Алдерсон (Рамі Малек) — молодий інженер кібербезпеки і талановитий хакер. В останньому сезоні глядачі серіалу нарешті дізнаються, чим закінчиться його боротьба з величезною корпорацією, яка загрожує світові.

"Надприродне" Supernatural

Фанати серіалу "Надприродне" нарешті дочекалися фінального 15 сезону, в якому вони дізнаються чим закінчиться боротьба братів Вінчестерів з породженнями зла, що зустрічаються їм під час подорожей по США. У головних ролях знялися Джаред Падалекі і Дженсен Еклз. Розпочнеться заключний сезон 10 жовтня.

Як повідомляли Українські новини, восени на екрани вийде 5 хоррорів, які варто подивитися любителям жахів. Також, історичний трилер "Ціна правди" про трагедію українського народу покажуть у листопаді, а раніше відбулася прем'єра фільму "Моя бабуся з Марса".