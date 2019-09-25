Исторический триллер "Цена правды" о трагедии украинского народа покажут в ноябре

Первый официальный трейлер фильма "Цена правды", в котором описываются события 1933 года во время одного из самых сложных периодов в истории человечества - Голодомора вышел на просторы интернета. Премьера киноленты в Украине состоится в ноябре. Об этом сообщает "Film.ua"

Фильм снят по роману Джорджа Оруэлла "Скотный двор". Основой сюжета стала история журналиста Гарета Джонса из Уэльса, который в 1933 году отправился в Советский Союз, чтобы откріть миру правду о преступлениях сталинского режима и Голодоморе в Украине. В ходе событий, в Москве Гарет знакомится с журналисткой Адой Брукс, которая открывает ему глаза на "советскую утопию", явно отличающуюся от реальности. Скрываясь от спецслужб СССР, журналист делает свое личное расследование, в ходе которого раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодоморе, жесткой цензуре, заговоре и массовых репрессиях.

Кадр из фильма "Цена правды". Фото/НВ

Режиссером фильма выступила номинантка на премию "Оскар" Агнешка Холланд.

Исторический триллер 2019 года был выбран в рамках 69 Берлинского международного кинофестиваля для борьбы за награду Золотого медведя.

Кадр из фильма "Цена правды". Фото/НВ

Отмечается, что фильм был снят в трех странах: в Украине, Польше и Шотландии. В Украине съемки проходили на самой большой площади Европы в Харькове, которую специально временно закрывали для жителей и гостей города.

Консультантом проекта стал американский историк и писатель Тимоти Снайдер, который в своей монографии "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным" обосновал тезис о том, что советский и нацистский режимы уничтожили около 14 млн жителей на территории Украины, Польши, Беларуси, Прибалтики и в западных областях России.

"Фильм Цена правды - это мощный и невероятно важный для украинского и мирового зрителя фильм. Ведь в эпоху информационных фейков и постправды мы должны прежде всего сами оставаться настоящими и стремиться к истине, как это делал главный герой - Гарет Джонс ", - отметил продюсер Егор Олесов.

Как сообщали Українські Новини,в Украине ожидается премьера киноленты про отечественного "отца космонавтики" Сергея Королева под названием: "Несокрушимый. Путь к мечте".

Кроме того, в октябре 2018 года, при поддержке Госкино Украины, начались съемки исторической драмы "Черный ворон", которая является экранизацией одноименного романа-бестселлера Василия Шкляра.