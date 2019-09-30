Кабмин уволил зампредседателя ФГИ Асташева

Кабинет Министров, который неожиданно провел заседание в воскресенье вечером, уволил Евгения Асташева с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества. Об этом говорится сообщении Кабмина, передают Українські Новини.

На должность зампредседателя ФГИ Асташев был назначен в июле 2017 года, до этого он занимал должность директора департамента управления государственными предприятиями и корпоративными правами государства ФГИ.

Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября Верховная Рада назначила председателем ФГИ бывшего директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой акционерного общества "Укрпочта" Дмитрия Сенниченко вместо исполняющего обязанности председателя ФГИ Виталия Трубарова. Тем временем, Кабмин уволил главу Аудиторской службы Гаврилову.