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30 вересня 2019, понеділок, 14:30 39
Судова влада 2019-09-30T15:15:02+03:00
Українські Новини
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата

Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата

Назар Холодницький
Назар Холодницький

Заступник генпрокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який до 16 вересня перебував у відпустці, купив телевізор за 112 тис гривень.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Телевізор марки Samsung Холодницький придбав 19 вересня.

Також Холодницький задекларував 93 тис. гривень зарплати за вересень.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура закрила справу, на підставі якої почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького після того, як справу на Холодницького за недостовірне декларування закрили.

Раніше зарплата Назара Холодницького різко зросла на 100 тис. гривень.

Також Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким не пропонував їм подати у відставку.

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