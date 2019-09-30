Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата

Заступник генпрокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який до 16 вересня перебував у відпустці, купив телевізор за 112 тис гривень.\r\nПро це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.\r\nТелевізор марки Samsung Холодницький придбав 19 вересня.\r\nТакож Холодницький задекларував 93 тис. гривень зарплати за вересень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура закрила справу, на підставі якої почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького після того, як справу на Холодницького за недостовірне декларування закрили.\r\nРаніше зарплата Назара Холодницького різко зросла на 100 тис. гривень. \r\nТакож Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким не пропонував їм подати у відставку.