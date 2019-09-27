Гончарук заявил, что МВФ похвалил Украину и продолжит переговоры позже

Переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества продолжатся в ближайшие недели, заявляет премьер-министр Алексей Гончарук.\r\n"Обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом нашего правительства и маркером для наших международных партнеров", - написал он в Facebook.\r\nПремьер отметил, что переговоры с МВФ в активной фазе и за время пребывания миссии в Украине начато обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования.\r\nПо словам Гончарука, руководитель миссии МВФ Рон ван Роден отметил восстановление макроэкономической стабильности после 2014-2015 годов, уменьшение внутренних и внешних дисбалансов благодаря обоснованной фискальной и денежно-кредитной политике, уменьшение дефицита текущего счета до 3-3,5% ВВП, восстановление объемов международных резервов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКроме этого, Роден также назвал достижением устранение квазифискального дефицита энергетического сектора и добавил, что меры, принятые для реструктуризации банковской системы, были критически важными для экономической стабилизации и экономического роста.\r\nКак сообщали Українські Новини, миссия Международного валютного фонда выступает за ускорение судебной реформы, борьбу с коррупцией и сокращение роли олигархов в экономике. В миссии отметили, что рост зарплаты должен соответствовать росту продуктивности труда для обеспечения конкурентоспособности.\r\nТем временем миссия МВФ работала в Украине с 12 по 26 сентября, однако уехала без результата.