Гончарук планує підвищувати народжуваність і створити мільйон робочих місць

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який нещодавно назвав головний пріоритет уряду, зазначає, що для зростання економіки на 40% через 5 років необхідно протягом того ж періоду залучити 50 млрд доларів інвестицій.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Для цього необхідно залучити 50 млрд доларів за 5 років", - сказав прем'єр.

При цьому він зазначив, що метою уряду також є створення 1 млн робочих місць, а також підвищення народжуваності населення.

Тим часом екс-перший заступник міністра фінансів Ігор Уманський, який входить до списку потенційних претендентів на пости голів уряду і Національного банку, вважає реальним збільшення зростання ВВП до 7% найближчими роками.

У квітні-червні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), за оперативними даними, збільшився на 4,6% порівняно з аналогічним періодом 2018 року до 927,773 млрд гривень (у фактичних цінах). У квітні 2018 року Кабінет Міністрів затвердив бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки. Документ передбачає зростання ВВП на 3,6% в 2019 році, інфляцію - 6,5%, зростання цін виробників на 7,2%, а курс гривні - 30,5 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук заявив, що МВФ похвалив Україну і продовжить переговори пізніше. Також Гончарук пообіцяв знімати відеоролики зі звітами за тиждень кожну неділю.