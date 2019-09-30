У будущих iPhone "яблоко" может стать индикатором уведомлений

У новых iPhone логотип Apple может быть использован в качестве индикатора уведомлений. Компания уже подала соответствующую патентную заявку. Об этом сообщает techradar.com.

Cогласно поданной заявке Apple, новые модели iPhone, которые выйдут в 2020 году, в верхнюю часть корпуса смартфона могут встраиваться дополнительные слои, которыми будет управлять операционная система. Они смогут менять цвета на задней панели корпуса и , возможно, превратят логотип компании в индикатор уведомлений, который будет реагировать на входящие сообщения, оповещения календаря, а также использоваться для обратной связи с камерой.

Функция может применяться не только для iPhone, но и для MacBook и прочего обородувания, которое производит компания. Это не совсем новинка, так как в MacBook ранее освещались логотипы на крышке, однако, начиная с модели 2016 года, в Apple от этой идеи отказались. Как сообщается, эта патентная заявка еще не гарантирует того, что технологию обязательно применят при изготовлении реальных продуктов. Тем не менее, это один из способов обновить внешний вид своей продукции, и вероятность появления на свет новых моделей iPhone с подобным функционалом очень вероятна. Также, компания может порадовать клиентов дисплеем с частотой обновления 120 Гц, но это только слухи.

Как сообщали Українські новини, 10 сентября компания Apple анонсировала долгожданные смартфоны iPhone последнего поколения: 5,8-дюймовый iPhone 11 Pro и 6,5-дюймовый iPhone 11 Pro Max.

Также, Apple на презентации нового iPad показала киевский жилой массив и презентовала смарт-часы пятого поколения.