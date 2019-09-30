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30 вересня 2019, понеділок, 12:18 14
Силові структури 2019-09-30T13:15:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі від осколкових поранень померла 21-річна дівчина-солдат

На Донбасі від осколкових поранень померла 21-річна дівчина-солдат

Свічка. Фото: factroom.ru
Свічка. Фото: factroom.ru

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від численних осколкових поранень загинула боєць взводу матеріального забезпечення дівчина-солдат 21-річна Анастасія Вітовська. Про це повідомляє прес-служба 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" у Facebook.

Так, повідомляється, що смертельні поранення дівчина отримала ще 27 вересня поблизу міста Зализное, але ім'я загиблої оприлюднили сьогодні, 29 вересня, зранку.

Загибла Анастасія Вітовська. Фото: прес-службаЗагибла Анастасія Вітовська. Фото: прес-служба 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар"

Як повідомляли Українські Новини, у зоні проведення ООС 27 вересня в результаті обстрілу загинув 38-річний старший лейтенант Олександр Марків. 27 вересня бойовики скоїли 24 обстрілу, в результаті чого один військовослужбовець отримав смертельне поранення. Противник вів вогонь по українських позиціях з забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм і 82 мм

Тим часом на Донбасі бострение, бойовики 29 вересня здійснили 26 обстрілів з БМП, гранатометів і мінометів.

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