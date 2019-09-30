ГПУ закрила справу по Холодницькому, на підставі якої його прослуховували

Генеральна прокуратура закрила справу, на підставі якої почали прослуховувати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницкого після того, як справу на Холодницкого за недостовірне декларування закрили.\r\nПро це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші".\r\n"ГПУ закрила справу, на підставі якої і почали прослуховувати керівника САП Назара Холодницького", - сказано в повідомленні.\r\nЗгідно з ним, мова йде про справу про можливу причетність Назара Холодницкього до вимагання хабара в сім'ї арештованого ГПУ колишнього керівника Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслава Денисюка. По справі, посередником в отриманні хабара виступив друг або знайомий Холодницького.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож у справі фігурував головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Сума хабара становила 1 млн доларів. Проте 6 червня цю справу закрили за відсутністю в діях складу кримінального злочину.\r\nАле вже 30 серпня суд прийняв рішення про поновлення цієї справи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зарплата Холодницького різко зросла на 100 тис. гривень. Також Зеленський не пропонував Ситнику і Холодницькому піти у відставку.