Адвокат Трампа показав листування з Волкером на тему України

Під час інтерв’ю на каналі Фокс Ньюз адвокат Президента США Дональда Трампа, колишній мер Нью-Йорка (1994-2001) Рудольф Джуліані показав, як він стверджує, частину його переписки зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером.

З переписки стає відомо, що Волкер обговорював з особистим адвокатом Трампа українську тему і допомагав зв’язатися з людьми в адміністрації Зеленського, пише "Голос Америки".

"Пане Мере, приємно було поснідати сьогодні вранці. Як ми обговорили, зв’язую Вас з Андрієм Єрмаком, який дуже близький до Президента Зеленського", - йдеться в повідомленні Волкера від 19 липня.

Згідно з іншим текстовим повідомленням, Волкер, запропонував Джуліані проконсультувати його про Зеленського та динаміку російсько-українських відносин. Джуліані наполягає, що він діяв від імені Держдепартаменту США.

Руді Джуліані сказав в інтерв’ю, що Держсекретарю Помпео, якого Конгрес зобов’язав надати документи у цій справі, нема про що хвилюватися, оскільки його підлеглі «не зробили нічого поганого». Він додав, що Помпео знав про його спілкування з Волкером. Джуліані також сказав, що йому «дуже прикро» через те, що сталося з Волкером та відкинув припущення, що саме Волкер може бути автором скарги, поданій в рамках програми захисту для викривачів корупції.

Як повідомляли Українські Новини, конгрес США має намір отримати доступ до розмов Трампа з Путіним.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня.

Також була розсекречена скарга розвідника США на розмову Трампа і Зеленського.