Ілон Маск представив космічний корабель, який допоможе побудувати міста на Марсі

Генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск представив космічний корабель, який може перевозити людей та вантажі на Місяць або Марс і назад, після того, як запустили ракету Falkon Heavy для підготовки польотів на Місяць і Марс.

Сам Маск представив останні розробки в ніч на неділю, 29 вересня, на стартовому майданчику космодрому в американському штаті Техас, пише DW.

Космічний корабель, який є багаторазовим, може також надсилатися в будь-яке інше місце в Сонячній системі. За один раз апарат зможе перевозити до ста осіб і приймати на борт велику кількість вантажу, тому на Місяці і на Марсі можуть бути побудовані міста, повідомляється у твіттері компанії SpaceX.

Деякий час тому Ілон Маск оголосив про плани колонізації Марса. Підприємець має намір перевезти на Червону планету мільйон людей. Вже у 2025 році, згідно з планами, представленим в 2016 році, перші люди зможуть відправитися на Марс. При цьому експерти американського космічного агентства NASA вважають, що перша пілотована місія на Марс може відбутися тільки в 2030-х роках.

Як повідомляли Українські Новини, SpaceX успішно випробувала марсоліт Starhopper, випробувальний політ якого провалився за місяць до цього.