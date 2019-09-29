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29 вересня 2019, неділя, 20:40 7
Космос 2019-09-29T20:55:12+03:00
Українські Новини
Ілон Маск представив космічний корабель, який допоможе побудувати міста на Марсі

Ілон Маск представив космічний корабель, який допоможе побудувати міста на Марсі

Космічний корабель. Фото: @SpaceX
Космічний корабель. Фото: @SpaceX

Генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск представив космічний корабель, який може перевозити людей та вантажі на Місяць або Марс і назад, після того, як запустили ракету Falkon Heavy для підготовки польотів на Місяць і Марс.

Сам Маск представив останні розробки в ніч на неділю, 29 вересня, на стартовому майданчику космодрому в американському штаті Техас, пише DW.

Космічний корабель, який є багаторазовим, може також надсилатися в будь-яке інше місце в Сонячній системі. За один раз апарат зможе перевозити до ста осіб і приймати на борт велику кількість вантажу, тому на Місяці і на Марсі можуть бути побудовані міста, повідомляється у твіттері компанії SpaceX.

Деякий час тому Ілон Маск оголосив про плани колонізації Марса. Підприємець має намір перевезти на Червону планету мільйон людей. Вже у 2025 році, згідно з планами, представленим в 2016 році, перші люди зможуть відправитися на Марс. При цьому експерти американського космічного агентства NASA вважають, що перша пілотована місія на Марс може відбутися тільки в 2030-х роках.

Як повідомляли Українські Новини, SpaceX успішно випробувала марсоліт Starhopper, випробувальний політ якого провалився за місяць до цього.

 

 

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