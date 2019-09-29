Заявление Зеленского должно положить конец "охоте на ведьм", - Трамп

Президент США Дональд Трамп, процедура импичмента которого была запущена, считает, что заявление Президента Украины Владимира Зеленского должно положить конец подозрениям на украинского президента. Об этом Трамп написал в своем аккаунте в Тwitter

Так, Трамп заявил, что слова Зеленского об отсутствии давления на него со стороны главы США во время телефонного разговора 25 июля, должны положить конец "охоте на ведьм".

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "Фейковым Новостям", в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должно само по себе положить конец новой и последней "Охоте на ведьм". Другие уже превратились в прах!", - написал Трамп.

По словам Трампа, жалоба сотрудника ЦРУ на телефонный разговор его с Зеленским 25 июля "полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".

Как сообщали Українські Новини, решение Палаты представителей США начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа поддерживают 47% американцев.

А 25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.