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29 вересня 2019, неділя, 10:05 19
Америка 2019-09-29T11:30:01+03:00
Українські Новини
Заява Зеленського повинна покласти кінець "полюванню на відьом", - Трамп

Заява Зеленського повинна покласти кінець "полюванню на відьом", - Трамп

Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп, процедура імпічменту якого була запущена, вважає, що заява Президента України Володимира Зеленського повинна покласти кінець підозрам на українського президента. Про це Трамп написав у своєму акаунті в Тwitter.

Так, Трамп заявив, що слова Зеленського про відсутність тиску на нього з боку глави США під час телефонної розмови 25 липня, повинні покласти кінець "полюванню на відьом".

"Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який розповів "Фейковим Новинам", в ООН, що він не піддавався будь-якому тиску з мого боку, в тій чи іншій формі, повинна сама по собі покласти кінець нової і останній "Полюванню на відьом". Інші вже перетворилися на прах!", - написав Трамп.

За словами Трампа, скарга співробітника ЦРУ на телефонну розмову його з Зеленським 25 липня "повністю відрізняється і суперечить його справжній розмові з новим президентом України".

Як повідомляли Українські Новини, рішення Палати представників США почати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа підтримують 47% американців.

А 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

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