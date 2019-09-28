В Люблине водометами и газом разогнали противников Марша равенства

В польском Люблине проходит Марш равенства, между его участниками и оппонентами дошло до столкновений. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Участники Марша равенства собрались на 14: 00 на одной из центральных улиц Люблина, по которой планировали пройти шествием, однако уже недалеко от них ожидали контрманифестанти, которые попытались заблокировать акцию.

После этого полицейские, которых, в общем, на месте было несколько сотен, применили водомет и слезоточивый газ. Сейчас в акции участвуют до 300 человек, которые держат в руках плакаты и радужные флаги.

Организация Марша равенства в Люблине почти до последнего момента была под вопросом. Во вторник мэр города Кшиштоф Жук запретил акцию из-за соображения безопасности. Одако позже суд отменил этот запрет.

Разгон Марша равенства в Люблине. Скриншот видео rmf24.pl

Как сообщали Українські Новини, в Одессе прошел Марш равенства - задержаны три человека. Ранее группа лиц готовила провокации на Марше равенства в Киеве - им "светит" до 7 лет тюрьмы. На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию.