подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
28 сентября 2019, суббота, 22:55 7
Европа 2019-09-28T22:57:15+03:00
Українські Новини
В Люблине водометами и газом разогнали противников Марша равенства

В Люблине водометами и газом разогнали противников Марша равенства

Разгон Марша равенства в Люблине. Скриншот видео rmf24.pl
Разгон Марша равенства в Люблине. Скриншот видео rmf24.pl

В польском Люблине проходит Марш равенства, между его участниками и оппонентами дошло до столкновений. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Участники Марша равенства собрались на 14: 00 на одной из центральных улиц Люблина, по которой планировали пройти шествием, однако уже недалеко от них ожидали контрманифестанти, которые попытались заблокировать акцию.

После этого полицейские, которых, в общем, на месте было несколько сотен, применили водомет и слезоточивый газ. Сейчас в акции участвуют до 300 человек, которые держат в руках плакаты и радужные флаги.

Организация Марша равенства в Люблине почти до последнего момента была под вопросом. Во вторник мэр города Кшиштоф Жук запретил акцию из-за соображения безопасности. Одако позже суд отменил этот запрет.

Разгон Марша равенства в Люблине. Скриншот видео rmf24.plРазгон Марша равенства в Люблине. Скриншот видео rmf24.pl

Как сообщали Українські Новини, в Одессе прошел Марш равенства - задержаны три человека. Ранее группа лиц готовила провокации на Марше равенства в Киеве - им "светит" до 7 лет тюрьмы. На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию.

Больше новостей о: Польша Полиция Водомет Марш равенства

Архив
Новости
Разгон Марша равенства в Люблине. Скриншот видео rmf24.pl
В Люблине водометами и газом разогнали противников Марша равенства 22:55
В Нежине мопед протаранил полицейское авто: водитель в реанимации 22:21
Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным, – СМИ 21:50
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
Почти половина американцев поддерживают импичмент Трампу 20:51
больше новостей
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
В Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий 18:51
На час назад: когда Украина перейдет на зимнее время в 2019 году 08:00
больше новостей
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку, погиб человек. Фото: facebook.com/UA.National.Police
В Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина 11:00 Дополнено
Сын первого помощника президента Никита Шефир стал помощником депутата от "Слуги народа" 11:46
Лишение "112 Украина" лицензии - попытка ограничить свободу слова и внедрить цензуру, - НСЖУ 08:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok