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28 сентября 2019, суббота, 17:15 6
Происшествия 2019-09-28T17:16:06+03:00
Українські Новини
Неизвестные проникли в детский сад Киева и подожгли его

Неизвестные проникли в детский сад Киева и подожгли его

Пожар в детском саду Киева.
Пожар в детском саду Киева.

Ночью 28 сентября, в субботу, на улице Героев Днепра (Оболонский район) в Киеве горело помещение детского сада на втором этаже после эвакуации во всех детсадах

Об этом говорится в сообщении полиции Киева, передают Українські Новини.

Полицейских на место происшествия вызвал сторож детского сада. Установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже детского сада.

На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к событию лиц. Следственным отделом Оболонского управления полиции событие предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Пожар в детском саду Киева.Пожар в детском саду Киева.

Как сообщали Українські Новини, во Львове в детском саду обвалилась стена, есть погибший. Также в Харькове "заминировали" все 229 детсадов.

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