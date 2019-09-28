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28 сентября 2019, суббота, 14:31 1581
Президент 2019-09-28T14:32:26+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил Демчину с военной службы, но разрешил носить форму

Зеленский уволил Демчину с военной службы, но разрешил носить форму

Павел Демчина. Фото: fakty.ictv.ua
Павел Демчина. Фото: fakty.ictv.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину с военной службы.

Об этом говорится в указе №719 от 28 сентября, передают Українськi Новини.

"Освободить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - сказано в нем.

18 мая Демчина был уволен с должности первого заместителя главы СБУ - начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и экс-замглавы СБУ Павла Демчины.

Позже суд отказал бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине в иске к директору НАБУ Артему Сытнику о защите чести и достоинства.

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