Масштабный взрыв и пожар в Сумах: два человека в реанимации

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар в результате взрыва на предприятии в Сумах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

Сообщение о взрыве с последующим горением на территории одного из предприятий на ул. Линейная в Сумах поступило в 10:51.

На место происшествия прибыли дежурные караулы 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей. На момент прибытия пожарных горения происходило внутри производственного цеха. Огонь охватил производственное оборудование и утеплитель для стен на площади 50 кв. м.

Пожар на предприятии. Фото: ГосЧС Сумской области

Отмечается, что существовала угроза дальнейшего распространения огня. В 11:17 пожар был локализован, в 11:55 - ликвидирован. Информация о причинах взрыва и травмированных устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 26 человек личного состава и 4 единицы техники.

https://www.youtube.com/watch?v=99P7TXiyDeA" frameborder="0" allowfullscreen>

По информации Национальной полиции Сумской области, в результате взрыва пострадали 10 работников, 2 из них находятся в реанимации.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українськi Новини, под Киевом спасатели ликвидировали возгорание торфа площадью в 2 га. Также в Полтавской области разгорелся масштабный лесной пожар.

Кроме того, пожар без жертв произошел в военном госпитале в Луцке.