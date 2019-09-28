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28 сентября 2019, суббота, 14:42 20 Дополнено
Происшествия 2019-09-28T14:43:04+03:00
Українські Новини
Масштабный взрыв и пожар в Сумах: два человека в реанимации

Масштабный взрыв и пожар в Сумах: два человека в реанимации

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар в результате взрыва на предприятии в Сумах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

Сообщение о взрыве с последующим горением на территории одного из предприятий на ул. Линейная в Сумах поступило в 10:51.

На место происшествия прибыли дежурные караулы 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей. На момент прибытия пожарных горения происходило внутри производственного цеха. Огонь охватил производственное оборудование и утеплитель для стен на площади 50 кв. м.

Пожар на предприятии. Фото: ГосЧС Сумкской областиПожар на предприятии. Фото: ГосЧС Сумской области

Отмечается, что существовала угроза дальнейшего распространения огня. В 11:17 пожар был локализован, в 11:55 - ликвидирован. Информация о причинах взрыва и травмированных устанавливается.

Всего на месте происшествия работало 26 человек личного состава и 4 единицы техники.

По информации Национальной полиции Сумской области, в результате взрыва пострадали 10 работников, 2 из них находятся в реанимации.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українськi Новини, под Киевом спасатели ликвидировали возгорание торфа площадью в 2 га. Также в Полтавской области разгорелся масштабный лесной пожар.

Кроме того, пожар без жертв произошел в военном госпитале в Луцке.

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Пожар на предприятии. Фото: ГосЧС Сумской области
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