Масштабный взрыв и пожар в Сумах: два человека в реанимации

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар в результате взрыва на предприятии в Сумах.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.\r\nСообщение о взрыве с последующим горением на территории одного из предприятий на ул. Линейная в Сумах поступило в 10:51.\r\nНа место происшествия прибыли дежурные караулы 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей. На момент прибытия пожарных горения происходило внутри производственного цеха. Огонь охватил производственное оборудование и утеплитель для стен на площади 50 кв. м.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПожар на предприятии. Фото: ГосЧС Сумской области\r\nОтмечается, что существовала угроза дальнейшего распространения огня. В 11:17 пожар был локализован, в 11:55 - ликвидирован. Информация о причинах взрыва и травмированных устанавливается.\r\nВсего на месте происшествия работало 26 человек личного состава и 4 единицы техники.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=99P7TXiyDeA" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПо информации Национальной полиции Сумской области, в результате взрыва пострадали 10 работников, 2 из них находятся в реанимации.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНа месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся все необходимые следственные действия для выяснения причин и обстоятельств случившегося.\r\nРешается вопрос об открытии уголовного производства.\r\nКак сообщали Українськi Новини, под Киевом спасатели ликвидировали возгорание торфа площадью в 2 га. Также в Полтавской области разгорелся масштабный лесной пожар.\r\nКроме того, пожар без жертв произошел в военном госпитале в Луцке.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n