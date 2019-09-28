Ситуація на Донбасі: 24 ворожих обстріли, загинув воїн ЗСУ

27 вересня бойовики здійснили 24 обстріли, внаслідок чого один військовослужбовець отримав смертельне поранення.\r\nЯк повідомляє на Facebook-сторінці командування ООС, обставини загибелі військового з'ясовує робоча група військової служби правопорядку.\r\nПротивник вів вогонь по українським позиціям із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також найманці застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.\r\nОбстріли здійснювались зокрема поблизу Водяного, Богданівки, Павлополя, Пищевика, Мар’їнки, Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького, Новолуганського, Луганського, Південного та інших населених пунктів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї," - йдеться в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики 23 рази обстріляли позиції сил ООС 24 вересня, 1 військовий загинув і 1 поранений.\r\nРаніше бойовики 32 рази порушили режим тиші, троє військових поранені.\r\n26 вересня на Донбасі бойовики обстрілювали позиції ЗСУ більше 20 разів, поранений військовий.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n