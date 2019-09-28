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28 вересня 2019, субота, 08:13 33
Силові структури 2019-09-28T10:15:17+03:00
Українські Новини
Ситуація на Донбасі: 24 ворожих обстріли, загинув воїн ЗСУ

Ситуація на Донбасі: 24 ворожих обстріли, загинув воїн ЗСУ

Донбас. Фото: Facebook/Оперативне командування
Донбас. Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ" / Operational Command North.

27 вересня бойовики здійснили 24 обстріли, внаслідок чого один військовослужбовець отримав смертельне поранення.

Як повідомляє на Facebook-сторінці командування ООС, обставини загибелі військового з'ясовує робоча група військової служби правопорядку.

Противник вів вогонь по українським позиціям із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також найманці застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Обстріли здійснювались зокрема поблизу Водяного, Богданівки, Павлополя, Пищевика, Мар’їнки, Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького, Новолуганського, Луганського, Південного та інших населених пунктів.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї," - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 23 рази обстріляли позиції сил ООС 24 вересня, 1 військовий загинув і 1 поранений.

Раніше бойовики 32 рази порушили режим тиші, троє військових поранені.

26 вересня на Донбасі бойовики обстрілювали позиції ЗСУ більше 20 разів, поранений військовий.

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