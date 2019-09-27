На Донбассе боевики обстреливали позиции ВСУ более 20 раз, ранен военный

Вчера, 26 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений раОбъединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил. Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела.

Как сообщали Українські Новини, боевики 23 раза обстреляли позиции сил ООС 24 сентября, 1 военный погиб и 1 ранен.

Ранее боевики 32 раза нарушили режим тишины, трое военных ранены.