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26 сентября 2019, четверг, 08:15 167
Силовые структуры 2019-09-26T08:17:36+03:00
Українські Новини
Обострение в ООС: боевики 32 раза нарушили режим тишины, трое военных ранены

Обострение в ООС: боевики 32 раза нарушили режим тишины, трое военных ранены

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение 25 сентября противник 32 раза нарушил режим прекращения огня, применяя запрещенное Минского соглашениями оружие, в результате чего трое военных получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Боевики вели обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

Нарушение режима прекращения огня зафиксировали вблизи Красногоровки, Марьинки, Водяного, Песков, Опытного, Новотроицкого, Новогнатовки, Травневого, Новолуганского, Южного, Светлодарска, Золотого, Новотошковского, Луганского и Зайцевого.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 23 раза обстреляли позиции сил ООС 24 сентября, 1 военный погиб и 1 ранен. Ранее боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 23 сентября, 2 украинских военнослужащих получили ранения.

Намоним, 17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений. 

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