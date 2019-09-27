За угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве так и не внесли залог

За неделю после ареста бывшего военнослужащего Алексея Белько, который стал известен по мотивам скандального инцидента с так называемым захватом моста Метро в Киеве 18 сентября, что привело к масштабному транспортному коллапсу в столице, за него так и не был внесен установленный судом первой инстанции размер денежного залога.

Информацию об этом "Стране" сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Он не вышел (на свободу - Ред.). Информации о внесении залога нет", - отметила спикер надзорного ведомства столицы Надежда Максимец.

Эти сведения подтверждают собеседники издания из пенитенциарной системы. "Белько по-прежнему сидит в ИВС на Косогорном переулке, залог за него не вносился", - указал наш источник.

Как сообщали Українські Новини, экс-военный Аексей Белько рассказал о неудачной попытке поступить на военную службу в день преступления.

Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько.

Министр Арсен Аваков просил суд отдать ему на поруки экс-военного, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве