Экс-военный Белько заявил о неудачной попытке вступить на военную службу в день преступления

Угрожавший взорвать мост Метро бывший военный Алексей Белько заявляет о неудачной попытке поступить на военную службу в день преступления, 18 сентября. Об этом он сказал в суде, передают Українськi Новини.

Белько отметил, что был уволен со службы 2 месяца назад и безуспешно искал работу в Киеве.

"18-го числа утром я приехал в военкомат и пытался подписать контракт", - заявил он.

После неудачи в военкомате Белько был в отчаянии и решил провести публичную и резонансную акцию, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Он также отметил, что не является бездомным и проживал в съемной квартире в Броварах

Он также был открыт для съемной квартиры в Броварах.

Как сообщали Українські Новини, Днепровский районный суд в Киеве арестовал угрожавшего взорвать мост Метро с залогом в 288 тыс.гривен.

Кроме того, в прокуратуре заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.

Также полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве. По словам начальника полиции в Киеве, Белько вручено только подозрение по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 259 (неправдивое сообщение о минировании) Уголовного кодекса.