10 років тому Тимошенко пропонувала продавати українську землю іншим державам, - Заблоцький

Деякі політичні та громадські діячі, які зараз активно захищають сільськогосподарські землі від "продажу іноземцям", в минулому самі ж це ініціювали. Про це на фейсбук-сторінці написав народний депутат Мар'ян Заблоцький за підсумками круглого столу щодо ринку землі, який організувала фракція "Батьківщина", передає "КП в Україні".

Заблоцький опублікував законопроект "Про ринок землі", який був поданий від уряду в 2008 році за підписом Юлії Тимошенко. "Пропонувалося дозволяти купувати (сільгоспземлі - ред.) Безпосередньо не те що іноземцям, а іноземним державам!" - нагадав Заблоцький.

Зараз в "Батьківщині" від документа відхрещуються: "Дискусія з цього була така: перша стадія - "там такого не написано", друга стадія - "там можна тільки фермерам", третя стадія - "це не мій законопроект", четверта - "ти служиш олігархам".

Фото: Мар'ян Заблоцький

Нагадаємо, 26 вересня від імені партії і фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до президента з вимогою провести референдум, перш ніж виносити законопроект про ринок землі на голосування Верховної Ради. На її думку, документ дозволяє іноземцям купувати українську землю, що означає "новітню колонізацію України".

Раніше Кабмін пропонував Раді запустити ринок землі.

Також команда Зеленського випустила відео, покликане розвіяти всі "міфи" про продаж землі та показати всі плюси вільного обігу земель.

Тим часом лише 17% українців повністю підтримують запуск ринку землі.