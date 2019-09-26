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26 сентября 2019, четверг, 18:47 649
Общество 2019-09-26T18:57:13+03:00
Українські Новини
Только 17% украинцев полностью поддерживают запуск рынка земли

Только 17% украинцев полностью поддерживают запуск рынка земли

64,3% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), за референдум о рынка земли, который Кабмин предлагает Раде запустить.

Об этом свидетельствуют данные опроса, передают Українські Новини.

64,3% опрошенных считают, что такой вопрос должен решаться только на всеукраинском референдуме, 25,5% - за решение вопроса Президентом, Верховной Радой и Кабинетом Министров, 10,2% - затруднились ответить.

Кроме того, 38,3% респондентов полностью не поддерживают поручения Президента Владимира Зеленского об отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до октября, 13,6% - скорее не поддержали, 16,7% - полностью поддержали, 18,3% - скорее поддержали, 13,1% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 16 июня по 19 сентября методом личного интервью среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов из всех регионов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский ранее поручил Кабмину внести 9 законопроектов для экономического роста

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.

 

Больше новостей о: Рынок земли Мораторий на продажу земли Референдум Соцопрос

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