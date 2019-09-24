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24 сентября 2019, вторник, 11:23 187
Америка 2019-09-24T11:24:49+03:00
Українські Новини
США отменят визы для поляков

США отменят визы для поляков

Дональд Трамп. Фото: arena.press
Дональд Трамп. Фото: arena.press

Соединенные Штаты Америки скоро могут отменить визы для граждан Польши. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на церемонии подписания военного договора с президентом Польши, передает "Европейская правда".

"Мы работаем над отменой - над отменой виз для Польши. Сейчас над этим идет работа. Просто сейчас мы работаем над структурой", - цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

"Но вы можете сообщить народу Польши и полякам в Соединенных Штатах, что президент Трамп это сделал, никто другой не мог этого сделать в течение длительного времени, как вы знаете", - добавил президент США.

Ранее СМИ сообщали, что США могут пригласить Польшу в программу визовых исключений 30 сентября.

Процент отказов в визовых обращениях в консульство США в Польше впервые в истории упал до 2,8%. Это на 0,2% меньше уровня, необходимого для соответствия безвизовой программе.


Как сообщали Українські Новини, Трамп заявил, что его администрация серьезно рассматривает вопрос о прекращении права на гражданство для детей неграждан, рожденных в США, и людей, которые нелегально иммигрировали в Соединенные Штаты.

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