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27 вересня 2019, пʼятниця, 17:53 80
Зовнішня політика 2019-09-27T19:30:02+03:00
Українські Новини
Україна дозволила Польщі ексгумацію

Україна дозволила Польщі ексгумацію

Україна і Польща. Фото: joinfo.ua
Україна і Польща. Фото: joinfo.ua

Україна надає Польщі дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт. Про це розповів український віце-міністр закордонних справ Василь Боднар, передає "Польське радіо".

Інформацію про надання відповідних документів підтвердив посол Республіки Польща в Києві Бартош Ціхоцький. Згідно з умовами, які висунула українська сторона, ексгумація повинна проводитися українськими дослідниками разом з польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Повідомляється, що Офіційне прохання про відновлення ексгумації Польща подала минулого тижня. Василь Бондар сказав журналістам, що цього тижня Україна дала Польщі позитивну відповідь.

"Зараз отримано згоду на проведення таких робіт, що означає, що польська сторона повинна вибрати пізніше виконавця. Виконавець, український виконавець повинен отримати всі дозволи, вибрати місце, де будуть починатися ці пошуково-ексгумаційні роботи, і потім починати роботу спільно з польськими експертами", - сказав український віце-міністр закордонних справ.

Посол Бартош Ціхоцький зазначив, що документ, який надала Україна, містить перелік процедурних дій, які повинен здійснити польський Інститут національної пам'яті з метою відновлення ексгумації.

"Цей перелік ми перевели Інституту національної пам'яті, і зараз будемо підтримувати колег з інституту у цій процедурі", - резюмував Ціхоцький.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Президенту Польщі Дуді побудувати пам'ятник примирення на кордоні.

Також в Польщі Зеленський пообіцяв, що пункти пропуску на кордоні будуть працювати краще.

Тим часом США скоро можуть скасувати візи для громадян Польщі.

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